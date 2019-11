Tödlicher Unfall in Düsseldorf : Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

Die Unfallstelle an der Löricker Straße/Büttgenweg in Düsseldorf. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Die Anstrengungen von zwei Rettungsteams waren vergeblich: Eine Seniorin starb noch an der Unfallstelle in Düsseldorf an ihren schweren Verletzungen.

Im Düsseldorfer Stadtteil Lörick ist am Donnerstagabend eine Fußgängerin tödlich verletzt worden. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um eine Seniorin, die vom Büttgenweg kommend die Fahrbahn der Löricker Straße überqueren wollte.

Dabei war sie von einem Autofahrer übersehen worden, dessen Wagen sie erfasste und mehrere Meter weit durch die Luft schleuderte.

Vergeblich versuchten zwei Rettungsteams, die alte Dame zu reanimieren. Sie starb an der Unfallstelle.

(sg)