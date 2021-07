Düsseldorf-Lörick : Ein Verletzter bei Wohnungsbrand - 50.000 Euro Schaden

Düsseldorf Rund 50.000 Euro Sachschaden ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Lörick entstanden. Ein Bewohner musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Wevelinghover Straße in Lörick zu einem Wohnungsbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster im vierten Obergeschoss.