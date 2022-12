Düsseldorf-Lörick Dachgeschosswohnung nach Brand unbewohnbar

Ein Feuer ist am Dienstagmorgen in einer Dachgeschosswohnung in Düsseldorf-Lörick ausgebrochen. „Wir bekamen die Meldung um 6.50 Uhr rein“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Gegen halb neun war der Einsatz noch nicht abgeschlossen. „Wir haben die Kräfte vor Ort aber bereits reduziert“, so der Sprecher.