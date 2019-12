Unfall in Düsseldorf-Lörick : Auto überschlägt sich und beschädigt zahlreiche weitere - Fahrerin schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Lörick hat sich ein Auto auf der Hansaallee überschlagen. Dabei wurden mehrere weitere Wagen teilweise schwer beschädigt. Die Fahrerin wurde schwer verletzt.

Die Frau hatte am Dienstagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Hansaallee in Höhe der Ambossstraße die Kontrolle über ihren SUV der Marke BMW verloren, wie die Polizei erklärte.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels hatten wir geschrieben, der Unfall habe sich in Düsseldorf-Heerdt ereignet. Tatsächlich liegt die stadtauswärts führenden Fahrspur der Hansaallee an dieser Stelle in Lörick.