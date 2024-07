Unfall auf der Luegallee in Düsseldorf Sperrung ignoriert – Lkw reißt sich an Rheinkirmes-Pollern den Tank auf

Für die Rheinkirmes sind derzeit zahlreiche Straßen in Düsseldorf gesperrt, unter anderem die Luegallee für große Fahrzeuge. Dennoch hat am Montag ein Lkw-Fahrer versucht, eine der Absperrungen zu umfahren. Das Fahrzeug blieb jedoch an einem Poller hängen und der Tank wurde aufgerissen, teilte die Düsseldorfer Feuerwehr mit.