Einsatz in Düsseldorf-Garath : LKA entdeckt in Garage Granatenreste und Munition aus Militärbeständen

LKA entdeckt in Garage Granatenreste und Munition aus Militärbeständen

Einsatz in Düsseldorf-Garath

Düsseldorf Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) fanden bei einem Einsatz am frühen Samstagabend gefährliche Granatenreste und Munition aus alten Militärbeständen. Dichter Rauch auf dem Balkon eines Wohnhauses hatte die Einsatzkräfte zuvor auf die Spur gebracht.

Da die Bewohner des Hauses an der Josef-Maria-Olbrich-Straße zum Zeitpunkt des Feuerwehreinsatzes noch nicht zu Hause waren, musste sich die Feuerwehr gewaltsam Zugang zu der betreffenden Wohnung verschaffen. Dort stießen die Einsatzkräfte auf verdächtige Gegenstände und verständigten die Polizei.

Unter anderem befanden sich in den Räumlichkeiten Weltkriegsdevotionalien, Dekowaffen und explosivverdächtige Gegenstände. Vorsorglich wurde das betreffende Mehrfamilienhaus evakuiert und der Bereich weiträumig abgesperrt. Die Bewohner kamen in bereitgestellten Bussen der Rheinbahn unter und wurden dort betreut.

Spezialisten des LKA untersuchten die aufgefundenen Gegenstände aus der Wohnung sowie das Familienauto des tatverdächtigen 38-jährigen Familienvaters. Die Gegenstände stellten sich zunächst als ungefährlich heraus. Im weiteren Verlauf fanden Einsatzkräfte in einer angemieteten Garage des Wohnungsinhabers jedoch zwei gefährliche Granatenreste und Munition aus alten Militärbeständen. Die Granatenreste wurden von Feuerwerkern des LKA am Sonntagmorgen kontrolliert auf einem freien Feld bei Langenfeld gesprengt. Darüber hinaus stießen die Ermittler auf eine nicht unerhebliche Menge an Pyrotechnik.