Straßensperrung in Düsseldorf Litfaßsäule stürzt nach Unfall auf die Fahrbahn

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei gegen 17 Uhr von einem Lkw-Fahrer ein Unfall gemeldet. Dieser war mit seinem Betonmischer von der Fahrbahn abgekommen und auf der Gräulinger Straße in Gerresheim gegen eine Litfaßsäule gefahren. Diese stürzte nach dem Zusammenprall auf die Fahrbahn. Die Fahrbahn wurde daraufhin von der Polizei mit Barken teilweise abgesperrt. Ob die schweren Betonteile noch am selben Tag mithilfe eines Krans entfernt werden können, war zu diesem Zeitpunkt noch offen. Die Fahrbahn soll aber spätestens am Donnerstag freigeräumt werden.