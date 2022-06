Düsseldorf-Lierenfeld​: Polizei sucht Zeugen nach möglicher Unfallflucht​

Düsseldorf Bei einem Unfall in Düsseldorf-Lierenfeld ist ein Radfahrer verletzt worden. Der beteiligte Fahrer eines Autos entfernte sich und wir nun wegen des Verdachts auf Unfallflucht gesucht.

Wegen einer möglichen Unfallflucht in Lierenfeld such das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag. Dabei wurde ein 20-jähriger Radfahrer verletzt. Er musste ambulant behandelt werden.