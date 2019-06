Düsseldorf-Lierenfeld : Pkw prallt gegen Autotransporter - drei Verletzte

Bei einem Unfall in Düsseldorf-Lierenfeld sind zwei Jugendliche schwer und eine 18-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Frau war auf einen Autotransporter aufgefahren.

Am Mittwoch gegen 14 Uhr war die 18-Jährige mit ihrem Seat auf der Karl-Geusen-Straße in Richtung Eller unterwegs. Möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über den Wagen und prallte nahezu ungebremst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Autotransporter.