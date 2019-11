Düsseldorf-Lierenfeld und -Eller : Motorradfahrer flüchtet mit 100 km/h vor Polizei

Düsseldorf Mit über 100 km/h versuchte ein Motorradfahrer in Düsseldorf-Lierenfeld vor der Polizei zu flüchten. Erst die Kollision mit einem Streifenwagen konnte den jungen Mann stoppen.

Am Samstag gegen 23:35 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Gumbertstraße in Eller in Fahrtrichtung Zeppelinstraße, als den Beamten eine rote Honda CBR 600 mit abgelaufenem Saisonkennzeichen auffiel.

In einer Sackgasse am Höherweg versuchte sich der Flüchtige zu verstecken, was jedoch nicht gelang. Während seine 22-jährige Beifahrerin zwischenzeitlich abgestiegen war, versuchte sich der Mann mit seiner Maschine zwischen einem Poller und einem Streifenwagen durchzuquetschen, blieb dabei aber stecken. Die Einsatzkräfte überwältigten ihn und legten dem Mann Handschellen an.