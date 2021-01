Düsseldorf-Lierenfeld : Mann durch explodierte E-Zigarette verletzt

Ein Rettungshubshrauber, hier der in Duisburg stationierte Christoph 9. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Eine explodierte E-Zigarette hat einen jungen Mann in Düsseldorf-Lierenfeld schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Köln geflogen.

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde ein 25-jähriger Mann in Lierenfeld durch eine explodierte elektronische Zigarette in seiner Hosentasche verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht nach ersten Erkenntnissen nicht.