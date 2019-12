Riesiger Sachschaden in Düsseldorf : Feuerwehr braucht 9000 Liter Löschwasser für brennendes Hybrid-Auto

Riesiger Sachschaden in Düsseldorf

Düsseldorf Im Düsseldorfer Stadtteil Lierenfeld hat es in der Nacht auf Sonntag gebrannt. Ein teures Hybrid-Auto stand in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalteten sich schwierig.

In der Nacht auf Sonntag ist die Düsseldorfer Feuerwehr zu einem Einsatz in Düsseldorf-Lierenfeld alarmiert worden. An der Ronsdorfer Straße hatte gegen 2.30 Uhr ein Hybrid-Auto Feuer gefangen. Passanten hatte das brennende Fahrzeug gesehen und die Feuerwehr gerufen.