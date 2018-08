Düsseldorf: Leichnam aus Unterbacher See soll obduziert werden

Düsseldorf Der Leichnam des 21-Jährigen, der am Sonntag im Unterbacher See vermutlich ertrunken ist, soll obduziert werden. Die Rechtsmediziner sollen so helfen zu klären, wie es zu der Tragödie gekommen ist.

Der Leichnam, der am Sonntag aus dem Unterbacher See geborgen wurde, soll obduziert werden. Die Polizei hofft, durch die rechtsmedizinische Untersuchung Klarheit darüber zu gewinnen, wie der 21-jährige Badegast zu Tode kam. Der junge Mann, der am Sonntag mit Freunden im Strandbad Süd gewesen ist, war am späten Nachmittag am äußersten Ende des Schwimmbereichs vermutlich ertrunken. Dort ist der See in etwa 50 Metern Entfernung vom Ufer, rund fünf Meter tief.