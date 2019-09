Düsseldorf-Niederkassel : Leiche in aus dem Rhein geborgen - Identität jetzt bekannt

Düsseldorf Am Dienstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr an den Rhein nach Niederkassel gerufen. Dort trieb eine Leiche im Wasser. Mittlerweile wurde die Identität des Toten geklärt.

Spaziergänger haben am Dienstagmorgen am Rheinuferweg „Am Pappelwäldchen“ in Höhe des Minigolfplatzes in Niederkassel eine leblos im Wasser treibende Person entdeckt.