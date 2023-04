Großeinsatz in Düsseldorf Kohlenmonoxid-Austritt bei Feier mit über 100 Personen

Am Samstagabend ist es in Düsseldorf zu einem Kohlenmonoxid-Austritt bei einer Feier mit circa 150 bis 200 Personen gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten Feiernde den Notruf gewählt, als es bei mehreren Gästen zu akuten Kreislaufbeschwerden gekommen war. Das Gebäude am Vogelsanger Weg wurde umgehend geräumt, als bei den eintreffenden Rettungskräften die CO-Warnmelder anschlugen.