Hohe Schadenssumme Spektakulärer Einbruch bei Chanel auf der Kö in Düsseldorf

Update | Düsseldorf · Auf der Königsallee in Düsseldorf hat es in der Nacht zu Mittwoch einen spektakulären Blitzeinbruch gegeben. Täter sind mit einem Auto in die Chanel-Filiale gefahren und haben Taschen und Schmuck gestohlen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

03.01.2024 , 13:57 Uhr

7 Bilder Blitzeinbruch bei Luxushändler Chanel an der Kö in Düsseldorf 7 Bilder Foto: Christopher Trinks

Auf der Königsallee in Düsseldorf hat es in der Nacht zu Mittwoch einen spektakulären Blitzeinbruch gegeben. Wie ein Polizeisprecher sagte, seien bislang unbekannte Täter mit einem Auto in die Auslagen der Chanel-Filiale gefahren und haben Taschen und Schmuck gestohlen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei Düsseldorf fahndet nach den Einbrechern. Am Morgen sieht man an der Stelle noch Markierungen der Spurensicherung auf dem Gehweg. An der Filiale ist ein zerstörtes Schaufenster durch ein Holzbrett ersetzt worden. Mitarbeiter der Filiale wollten sich nicht zu dem Einbruch äußern. „Kein Kommentar“, hieß es dort. Die beiden Unbekannten fuhren mit einem weißen Pkw mehrmals rückwärts gegen die Schaufensterscheibe. Durch einen Spalt drangen sie in das Ladenlokal ein und entwendeten innerhalb von Minuten diverse Modeartikel. Anschließend flüchteten sie in dem Auto entgegengesetzt über die Königsallee in Richtung Steinstraße. Die entwendeten Artikel werden auf einen niedrigen sechsstelligen Wert geschätzt. Der erste Täter wird als 1,80 Meter groß mit hellem Teint und von normaler Statur beschrieben. Er war mit einer grauen Golfermütze und einem grauen Pullover sowie einer schwarzen Weste und blauer Jeans bekleidet. Er trug schwarze Schuhe und weiße Handschuhe. Der zweite Täter war circa 30 bis 40 Jahre alt. Er trug schwarze Schuhe, dunkelblaue Jeans und ein dunkles Oberteil. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder die Täter geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissar 14 unter der Rufnummer 0211-8700. Zuletzt war bei dem Juwelier Breguet an der Kö in Höhe des Corneliusplatzes ähnlich spektakulär eingebrochen worden, und das gleich zwei Mal. Kostenpflichtiger Inhalt Mitte Dezember 2020 waren Täter kurz vor Ladenöffnung mit einem Fahrzeug ins Schaufenster des Ladens gefahren. Sie erbeuteten Schmuck - 41 Uhren und ein Armband - im Wert von mehr als drei Millionen Euro. Später tauchte die Beute in Serbien wieder auf. Der zweite Einbruch passierte dann Mitte Juni 2022. Wieder fuhren die Täter mit einem Auto ins Schaufenster des Juweliers. Diesmal lag der Wert der Beute laut Polizei deutlich niedriger, bei rund 100.000 Euro. Mehr dazu in Kürze. Hier geht es zur Bilderstrecke: Blitzeinbruch bei Luxushändler Chanel an der Kö in Düsseldorf

(csr/ctri)