Raub in Düsseldorf Kriminelle wollten in einen Kö-Juwelier einbrechen

Düsseldorf · Mit dieser Überraschung hatten diese Diebe sicher nicht gerechnet: Am Sonntagmorgen ging bei deren Versuch, in eine Juweliergeschäft an der Kö einzubrechen, die Alarmanlage los. Die Polizei war sofort vor Ort, die Diebe sind auf der Flucht.

22.10.2023, 13:45 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei vereitelte am Sonntagmorgen offenbar einen Einbruch in ein Juweliergeschäft. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Den frühen Sonntagmorgen haben Kriminelle offenbar nutzen wollen, um in einen Juwelier an der Königsallee einzubrechen. Durch das Anschlagen einer Alarmanlage war die Polizei allerdings rasch vor Ort. Genauere Angaben zu dem versuchten Einbruch konnten die Beamten noch nicht machen, wie ein Sprecher sagt. „Die Ermittlungen laufen, die Fahndung auch.“ Bei dem Geschäft handelt es sich um den Juwelier Fine Art, der sich an der berühmten Flaniermeile zwischen den Modegeschäften Boggi und Zegna befindet. Dem Vernehmen nach sollen sich die Kriminellen über ein Nebengebäude Zugang zum Treppenhaus des Juweliers verschafft haben. Mit hydraulischem Gerät und anderem Werkzeug sollen sie versucht haben, in den Innenraum des Geschäftes zu gelangen. Dabei wurde wohl eine der Alarmanlagen ausgelöst. Augenzeugen sahen die Täter auf der Flucht. Die Polizei löste eine Großfahndung aus, auch ein Polizeihubschrauber war offenbar im Einsatz.

(bpa)