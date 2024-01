Nach Blitzeinbruch bei Chanel Sicherheitskonzept für die Kö wird erneut zum Thema

Am Morgen danach waren nicht mehr viele Spuren des Einbruchs sichtbar. Lediglich das zerstörte Fenster der Filiale war mit einem Holzbrett abgedeckt worden. Ein Schild an der Eingangstür informierte die Kunden, dass die Boutique an diesem Tag geschlossen bleibe, dahinter war ein Wachmann postiert. Die Mitarbeiter wollten sich zu dem Einbruch nicht äußern. Auch von Chanel war am Mittwoch keine Stellungnahme zu bekommen.