Bis zu 20.000 Teilnehmer erwartet : Kita-Demo zieht durch die Düsseldorfer Innenstadt

Düsseldorf In der Düsseldorfer Innenstadt müssen sich Verkehrsteilnehmer am Donnerstagmittag auf massive Behinderungen einstellen. Bei der Demo gegen das neue Kita-Gesetz wurden bis zu 20.000 Teilnehmer erwartet, die quer durch die Stadt ziehen.

Das Bündnis "Mehr Große für die Kleinen" demonstriert am Donnerstag seit 13.30 Uhr, bis 16.45 Uhr soll die Veranstaltung dauern. Die Verantwortlichen erwarten bis zu 20.000 Teilnehmer, die zunächst in zwei Aufzügen von der Friedrich-Ebert-Straße und von den linksrheinischen Rheinwiesen aus über innerstädtische Straßen in den Rheinpark nach Golzheim ziehen und sich dort zu einer gemeinsamen Abschlusskundgebung versammeln.