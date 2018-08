Düsseldorf: Keine Spur vom mutmaßlichen Täter nach Messerattacke in der Bachstraße

Bluttat in Düsseldorf

Düsseldorf Nach der tödlichen Messerattacke in Düsseldorf ist der 44 Jahre alte Verdächtige weiter auf der Flucht. Von einer Gefährdung anderer Personen geht die Polizei aktuell nicht aus.

Das teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Zu den Hintergründen der Tat gab es am Morgen keine neuen Erkenntnisse. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass man nicht davon ausgehe, dass andere Personen durch den Flüchtigen gefährdet sein könnten.

Der Mann soll eine 36-jährige Frau am Montag auf der Straße mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt haben. Laut Polizei war die Frau noch in eine Klinik gekommen, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Hintergründe und Motiv der Tat sind weiter unklar. Es werde noch ermittelt, ob die beiden sich kannten.

Bei der Fahndung waren Spezialkräfte der Polizei am Montag in die Wohnung des verdächtigen Iraners eingedrungen, trafen ihn jedoch nicht an.