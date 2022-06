Von Düsseldorf-Kalkum nach Xanten : Busfahrer ignoriert Mangel an Bus für Klassenausflug und fährt mit Defekt los

Busfahrer ignoriert Mangel an Bus für Klassenausflug und fährt mit Defekt los

Düsseldorf Bei einer Klassenfahrt nach Xanten von Kindern einer Schule in Düsseldorf-Kalkum wollte der Busfahrer mit einem offensichtlichen Defekt im Bremssystem starten. Er hat den Fehler ignoriert, doch andere Einsatzkräfte haben ihn noch rechtzeitig entdeckt.

Kinder einer Schule in Düsseldorf-Kalkum wollten am Dienstag mit drei Bussen zu einer Tagestour nach Xanten aufbrechen. Bei der Kontrolle durch Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Polizei fiel jedoch ein Bus mit offenkundigen Mängeln an der Bremsanlage aus.