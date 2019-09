Düsseldorf-Kalkum : Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Düsseldorf Bei einem schweren Zusammenstoß auf der Kalkumer Schlossallee sind am frühen Montagabend drei Autofahrer so schwer verletzt worden, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden müssen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 73-Jähriger in einem Kia in Richtung Düsseldorf unterwegs.

Als das Fahrzeug aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Opel eines 67-jährigen Fahrers kollidierte.

Durch die Wucht des Anpralls wurde der Kia anschließend gegen den Audi einer 53-Jährigen geschleudert.

(sg)