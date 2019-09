Düsseldorf-Kaiserswerth : „Keyless Go“-Pkw direkt vor Garageneinfahrt gestohlen

Düsseldorf Moderne höherwertige Autos können entriegelt und gestartet werden, ohne dass der Fahrzeugschlüssel aus der Tasche genommen werden muss. Das ist praktisch für den Besitzer - leider aber auch für Autodiebe. In Kaiserswerth wurde jetzt ein solches Auto gestohlen.

Ein hochwertiger Mercedes wurde am Montagabend in Kaiserswerth an der Straße Am Fronberg direkt vor dem Haus des Eigentümers entwendet.

Zeugen melden sich bitte der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Fahrzeugschlüssel mit "Keyless Go" oder gleicher Funktion mit anderem Namen (je nach Hersteller) am besten in einer Metallbox aufbewahren. So erschwert man potenziellen Tätern das Abfangen von Schlüsselsignalen des Autos.