Überfall in Düsseldorf : Junger Räuber verletzt 90-Jährige

Überfall in Düsseldorf

Düsseldorf Feiger Überfall mitten am Tag: Eine hochbetagte Frau mit Rollator wurde in Bilk von einem Jugendlichen beraubt. Nach ihm fahnde jetzt die Polizei.

Eine 90 Jahre alte, gehbehinderte Frau war am Dienstagmittag mit ihrem Rollator auf dem Gehweg an der Merowingerstraße unterwegs, als sie von einem Jugendlichen überfallen wurde.

Zwischen Merowingerplatz und Gotenstraße riss ihr der junge Mann um 11.55 Uhr ihre Handtasche weg, flüchtete in ein Gebüsch und nahm dort das Geld aus der Tasche. Diese warf er dann weg und rannte davon.