Einsatz in Düsseldorf Jugendliche zündeln offenbar in Schadow Arkaden – Sprinkleranlage löst aus

Düsseldorf · In den Schadow Arkaden in Düsseldorf löste am Dienstag die Sprinkleranlage für den Brandschutz aus. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Was passiert ist.

01.10.2024 , 17:13 Uhr

Im Untergeschoss der Schadow Arkaden steht nach dem Einsatz Wasser. Foto: RP/Verena Kensbock

Kräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am späteren Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in den Schadow Arkaden aus. In dem Düsseldorfer Einkaufszentrum hatte die Sprinkleranlage für den Brandschutz ausgelöst. Nach ersten Informationen des Center-Managements hatten offenbar zwei Jugendliche an der dortigen Mooswand gezündelt und damit die Anlage ausgelöst. „Es gab keinen Brand, aber natürlich haben wir nun viel Wasser im Untergeschoss“, sagte der Geschäftsführer der Rheingrund Immobilien Verwaltungs-GmbH, Jan Schnatmann. Er konnte zunächst noch nicht sagen, ob der Schaden Einfluss auf den Betrieb des Food-Courts haben würde. Jürgensplatz soll künftig „Platz der Polizei“ heißen Umbenennung in Düsseldorf Jürgensplatz soll künftig „Platz der Polizei“ heißen Die Polizei bestätige auf Nachfrage unserer Redaktion, dass offenbar „mit Feuer gespielt“ worden sei. Die möglicherweise dafür Verantwortlichen seien aber bereits ausfindig gemacht worden. Alarmiert worden war die Feuerwehr um 16.38 Uhr. Die Einsatzkräfte entdeckten bereits zu dem Zeitpunkt allerdings weder Feuer noch Rauch, wie ein Sprecher erklärte. Das Wasser soll nun die ganze Nacht über abgepumpt werden. Man gehe davon aus, dass morgen der Betrieb ganz normal laufen könne. Das Center gehört zur Rheinische Post Mediengruppe.

(mbo/nic)