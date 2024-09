Vorfall in Düsseldorf-Unterbach Jugendliche mit Waffe lösen Großeinsatz der Polizei aus

Düsseldorf · Mit einer täuschend echt aussehenden Softairwaffe haben Jugendliche an einem Platz in Düsseldorf-Unterbach herumhantiert. Besorgte Augenzeugen riefen die Polizei. Die rückte mit einem Großaufgebot an.

Zwei Jugendliche haben einen großen Polizeieinsatz ausgelöst, weil sie mit einer Softairwaffe in Düsseldorf-Unterbach herumhantiert haben. Mehrere Polizisten stellten die jungen Männer und übergaben sie den Erziehungsberechtigten. Besorgte Augenzeugen wählten am Donnerstagnachmittag den Notruf und berichteten von zwei verdächtigen Personen am Breidenplatz, von denen eine mit einer schwarzen Pistole hantieren sollte. Um mögliche Gefahren auszuschließen, rückten gleich mehrere Streifenteams an. Diese stellten die Jugendlichen und konnten schließlich eine schwarze Softairwaffe sicherstellen. Die 17 und 15 Jahre alten Düsseldorfer wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die von einem Laien kaum von einer echten Waffe zu unterscheidende „Spielzeugpistole" wurde nach Rücksprache mit den Eltern zur Vernichtung in der Polizeiwache Wersten belassen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei dringend vor dem öffentlichen Umgang mit diesen erlaubnisfreien Waffen, auch Anscheinswaffen genannt. Diese täuschend echt aussehenden Waffen können für Unbeteiligte bedrohlich wirken und, wie in diesem Fall, zu größeren Einsätzen führen. Insbesondere Eltern sollten ihre Kinder über diese Gefahren und deren Konsequenzen aufklären.

