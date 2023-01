Düsseldorf-Eller Jugendliche attackieren Polizei - Taser eingesetzt

Zwei der Flüchtigen konnten letztlich in einer vor Ort wartenden und leeren U-Bahn gestellt werden. Einer der beiden leistete dabei massiven Widerstand. Er trat und schlug in Richtung der Beamten. Nur unter größter Mühe und durch das Setzen eines kurzen Schmerzreizes mit einem Taser konnte der Jugendliche am Boden fixiert werden.