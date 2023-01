Von Personenfahndern International gesuchter „Fake-Polizist“ in Düsseldorf festgenommen

Ein mit mehreren Haftbefehlen gesuchter Betrüger ist am Montag von Personenfahndern des Kriminalkommissariats 41 in Düsseldorf festgenommen werden. Der 31-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, in mindestens vier Fällen als falscher Polizist überregional Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes gebracht zu haben.