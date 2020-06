Mann gegen den Kopf getreten : Polizei musste mehrfach in Düsseldorfer Altstadt eingreifen

Foto: Gerhard Berger 6 Bilder Polizei muss Freitreppe in Düsseldorf räumen

Düsseldorf Die Polizei musste in der Nacht zu Sonntag mehrfach in die Düsseldorfer Altstadt ausrücken. Einem am Boden liegendem Mann traten Unbekannte gegen den Kopf. Es habe eine aggressive Stimmung geherrscht.

Die Düsseldorfer Polizei war am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag gemeinsam mit der Bereitschaftpolizei mit einem erhöhten Kräfteeinsatz unterwegs. Die Beamten wurden, gerade in den frühen Morgenstunden, zu einigen Körperverletzungsdelikten gerufen.

Die Polizei veröffentlichte am Sonntag eine Übersicht über die Einsätze:

Doch nicht nur in der Düsseldorfer Altstadt kam es zu Auseinandersetzungen. In Düsseldorf-Garath wurde ein 17-Jähriger bei einer Prügellei so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. In dem Fall ermittelt nun eine Mordkommission.

Am Medienhafen kam es zwar nicht zu einer Prügellei, dort musste die Polizei jedoch das Ordnungsamt unterstützen, weil offenbar Corona-Regeln nicht eingehalten wurden. Die Zugänge zu der Lokalität sind vorerst bis Montag versiegelt.

(dtm)