Gruselfund in Düsseldorf : Hund entdeckt verweste Frauenleiche in Aaper Wald

Düsseldorf Im Aaper Wald in Düsseldorf ist am Donnerstag eine verweste Leiche gefunden worden. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Ein Hund erschnüffelte am Donnerstagnachmittag die verweste Frauenleiche im Aaper Wald in Düsseldorf, wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Demnach lag der tote Körper bereits längere Zeit in dem Wald im Stadtteil Rath.