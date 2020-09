Düsseldorf-Hubbelrath : 20-Jährige schleudert mit ihrem Auto gegen Baum

Düsseldorf Eine 20-jährige Frau hat am späten Sonntagabend in Düsseldorf-Hubbelrath die Kontrolle über ihr Auto verloren und sich schwer verletzt. Rettungskräfte mussten sie in ein Krankenhaus bringen.

Die 20-Jährige war mit ihrem Opel Corsa um kurz nach 22 Uhr auf der Bergischen Landstraße in Richtung Ludenberger Straße unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen verlor sie in Höhe der Kreuzung Bergische Landstraße/Am Schmidtberg in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Daraufhin geriet sie in den Gegenverkehr.

Dort touchierte sie den entgegenkommenden VW eines 31-Jährigen, geriet ins Schleudern, kam links von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Der 31-Jährige verletzte sich leicht. Die 20-jährige Düsseldorferin musste schwer verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz, um die Spuren zu sichern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 18.000 Euro.

(csr)