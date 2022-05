Düsseldorf-Holthausen: Zeugen greifen bei Taschendiebstahl ein - 18-Jährige festgenommen​

Düsseldorf Bei einem Taschendiebstahl in einem Bus in Düsseldorf-Holthausen haben Zeugen, wie die Polizei sagt, „beherzt eingegriffen“. Eine junge Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

Quasi als Team haben eine Zeugin sowie ein Busfahrer nach einem Taschendiebstahl am Montagnachmittag in einem Linienbus in Holthausen reagiert. Eine Tatverdächtige, die offenbar eine Seniorin bestohlen hatte, konnte so bis zum Eintreffen der Polizei festgesetzt werden.