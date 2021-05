Düsseldorf-Holthausen : Verdächtige nach Raub und Verfolgungsjagd festgenommen

Düsseldorf Nach einem Raubüberfall in Düsseldorf-Holthausen flüchteten die Täter mit dem Auto des Opfers. Nach einer Verfolgungsjagd konnten sie festgenommen werden. Drei Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, darunter auch ein Polizeiwagen.

Nach einem Raub am Dienstagabend in einer Wohnung an der Walther-Rathenau-Straße in Holthausen wurden zwei Tatverdächtige in dem gestohlenen Pkw des Geschädigten am Worringer Platz festgenommen.