Düsseldorf-Holthausen : Sorgerechtsstreit löst stundenlangen SEK-Einsatz aus

Düsseldorf Einen mehrstündigen Polizeieinsatz hat es am Sonntag in Düsseldorf-Holthausen gegeben. Daran waren auch Spezialeinsatzkräfte beteiligt. Es ging um einen Sorgerechtsstreit.

Mehrere Stunden dauerte am Sonntag ein Polizeieinsatz auf der Elbruchstraße in Holthausen. Eine Frau hatte sich mit ihren Kindern, für die das Sorgerecht beim Jugendamt liegt, in der Wohnung eines ihrer Ex-Partner verborgen.