Düsseldorf-Holthausen: Seniorin stirbt bei Unfall mit Straßenbahn

Düsseldorf Bei einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn ist am Samstag eine ältere Frau in Düsseldorf gestorben. Zahlreiche Schaulustige sollen die Bergungsarbeiten beobachtet haben.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr auf der Bonner Straße in Düsseldorf. Nach ersten Erkenntnissen war die Seniorin beim Aussteigen aus der Straßenbahn zwischen die Wagons geraten. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Laut Feuerwehr befanden sich am Unfallort zahlreiche Schaulustige. „Selbst Eltern mit kleinen Kindern blieben in unmittelbarer Nähe des Unfalls stehen, um die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit zu beobachten“, teilte die Feuerwehr mit. Behindert hätten sie die Einsatzkräfte nicht direkt.

Wegen des Einsatzes kommt es bei der Rheinbahn zu Verspätungen und Ausfällen: Fahrgäste der Linien U74 und U77 sollen mit der Linie U79 ab der Kaiserslauterner Straße weiter zum Südpark fahren und dort in die Ersatzbusse einsteigen. Die Busse fahren dann über das Uni-Gelände und über die Münchener Straße nach Niederheid. Die Haltestellen zwischen Niederheid und der Kaiserslauterner Straße bzw. dem Südpark können von den Ersatzbussen daher nicht angefahren werden. Die Buslinien 789 und 835 enden ebenfalls in Niederheid, eine Weiterfahrt nach Holthausen ist nicht möglich. Das teilte die Rheinbahn am Samstag mit.