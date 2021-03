Einsatz in Düsseldorf : Psychisch kranke Frau beißt und tritt nach Polizistin - Beamtin schwer verletzt

Düsseldorf Eine Polizistin wurde bei einem Einsatz in Düsseldorf-Holthausen schwer verletzt. Sie wurde von einer psychisch kranken Frau attackiert. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Zu einem Fall von häuslicher Gewalt wurde die Polizei am Samstag gegen 17.40 Uhr nach Düsseldorf-Holthausen gerufen. Eine psychisch kranke Frau griff dort ihren Ehemann an. Bei dem Einsatz attackiert die 58-jährige Frau dann eine Polizistin mit Tritten, Schlägen und Bissen. Die 30-jährige Beamtin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sie ist laut einer Sprecherin derzeit nicht dienstfähig.