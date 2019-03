Düsseldorf-Holthausen: Polizei sucht nach Juwelier-Überfall drei flüchtige Täter

Düsseldorf Drei bewaffnete Täter haben am Dienstagnachmittag in Düsseldorf-Holthausen einen Juwelier überfallen. Nach ihnen wird gefahndet. Die Polizei sucht Zeugen. Die Beute hat wohl einen sechsstelligen Wert.

Nach den bisherigen Ermittlungen bat ein Unbekannter gegen 16.40 Uhr um Einlass in den nur per Türöffner zu betretenden Juwelier an der Bonner Straße. Als der Besitzer ihn einließ, folgten dem ersten plötzlich zwei weitere Männer ins Innere. Sofort bedrohten sie den 48-Jährigen mit einer Schusswaffe und fesselten ihn. Eine zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenraum anwesende Mitarbeiterin musste sich auf den Boden legen.