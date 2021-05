Düsseldorf-Holthausen : Pkw-Fahrer bremst Straßenbahn aus und flüchtet - Frau verletzt

Düsseldorf Verbotswidrig hat ein Pkw in Düsseldorf-Holthausen vor einer nahenden Straßenbahn gewendet. Der Zugführer musste eine Notbremsung machen, eine Frau stürzte und verletzte sich schwer. Der Unfallverursacher ist verschwunden und wird nun von der Polizei gesucht.

Die Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen einer möglichen Unfallflucht, die sich am Montag um 17.35 Uhr in Holthausen ereignet hat. Nach dem Wendemanöver eines Pkw war eine 59-jährige Frau in der Straßenbahn gestürzt.