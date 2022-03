Unfall in Düsseldorf : Mädchen von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf Ein zehnjähriges Mädchen ist in Düsseldorf-Holthausen von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Sie musste reanimiert werden. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.

Bei einem Verkehrsunfall in Holthausen ist ein zehnjähriges Mädchen so schwer verletzt worden, dass es vor Ort reanimiert werden musste. Anschließend wurde es mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.

Laut Polizei überquerte das Mädchen am Dienstag um kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Trippelsberg auf der Fußgängerfurth Am Trippelsberg/Bonner Straße aus Richtung der Straßenbahnhaltestelle kommend. Dann fuhr das Kind nach rechts, um die Bonner Straße in Richtung Paul-Thomas-Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, die ein 45-Jähriger auf der Bonner Straße in Fahrtrichtung Niederheider Straße steuerte.