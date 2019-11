Düsseldorf-Holthausen : Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Düsseldorf Bei einem Zimmerbrand in Düsseldorf-Holthausen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Es wurde niemand verletzt.

Am Mittwochmorgen gegen 8.53 Uhr meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Meyerhofstraße in Holthausen.