Düsseldorf-Holthausen : Explosion und Brand auf Henkel-Werksgelände

Düsseldorf Auf dem Henkel-Werksgelände in Düsseldorf-Holthausen ist es am Dienstagnachmittag zu einer Explosion mit einem anschließenden Brand gekommen. Die Feuerwehr Düsseldorf und die Werksfeuerwehr waren im Einsatz.

Zu einer „geringfügige Explosion“ mit einem folgenden Brand ist es am Dienstagnachmittag auf dem Werkgelände von Henkel in Holthausen gekommen. Die Feuerwehr Düsseldorf wurde zeitgleich durch die Werkfeuerwehr und durch mehrere Anrufer alarmiert.

Dort brannten an einem Produktionsgebäude Isolationsmaterialien zunächst über drei Etagen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Betroffen war laut Henkel ein Produktionsbetrieb der Firma KLK, in dem pflanzliche Öle und tierische Fette verarbeitet werden.

Im weiteren Verlauf kontrollierten Einsatzkräfte die Umgebung außerhalb des Werksgeländes. Erste Messungen auf Schadstoffe blieben jedoch ohne Ergebnis, sodass keine Gefahr für die Beschäftigten auf dem Werkgelände und die Anwohner bestand. Alle Mitarbeiter aus dem betroffenen Bereich wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

KLK ist ein Hersteller sogenannter Oleochemikalien. Die Produktpalette reicht von Fettsäuren und Glycerin über Fettalkoholen bis zu Tensiden. Die Produkte werden im Haushalts- und Gesundheitswesen, in Kosmetik- und Pflegeprodukten, Lebensmitteln, Aromen und Düften sowie im industriellen Einsatz von Chemikalien wie Schmierstoffen, Beschichtungen und in der Papierindustrie eingesetzt. KLK Oleo hat seinen Hauptsitz in Malaysia.