Düsseldorf-Holthausen​: Brennbare und ätzende Chemikalie ausgetreten​

Düsseldorf Stundenlang war die Düsseldorfer Feuerwehr mit der Beseitigung einer ätzenden und brennbaren Chemikalie beschäftigt. Diese war in Holthausen bei einem Logistikunternehmen ausgetreten.

Ein undichter Industriebehälter sorgte am Montagmorgen für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz in Holthausen. Durch eine Leckage an einem Auslassventil kam es zum Austritt einer brennbaren und ätzenden Chemikalie. Da das Leck nicht abgedichtet werden konnte, fingen Einsatzkräfte die Chemikalie mit Experten des Umweltamtes und der Betriebsleitung auf und füllten den Inhalt des beschädigten Industriebehälters um.

Am Montagmorgen um kurz vor 7 Uhr erhielt die Feuerwehr die Meldung, dass es in einer Lagerhalle des Logistikunternehmens an der starße Am Trippelsberg zu einem Austritt eines Gefahrstoffes aus einem undichten Industriebehälter gekommen sei. Als die Einsatzkräfte, darunter mehrere Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten sowie Sondereinheiten für Umwelt- und Gefahrguteinsätze, vor Ort eintrafen, waren bereits geringe Menge der Chemikalie ausgetreten.