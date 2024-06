Betriebsunfall in Düsseldorf-Holthausen 54-Jähriger mit Insektizid kontaminiert und verletzt

Düsseldorf · In Düsseldorf-Holthausen wurde am frühen Dienstagmorgen ein Mann bei einem Betriebsunfall verletzt. Er kam mit Insektenvernichtungsmittel in Berührung.

18.06.2024 , 12:02 Uhr

Die Feuerwehr Düsseldorf war wegen eines Betriebsunfalls im Einsatz. Foto: Christoph Schroeter

Am frühen Dienstagmorgen ist es bei einer Firma in Holthausen zu einem Betriebsunfall gekommen. Ein Mitarbeiter des Betriebs kam mit einem Insektizid in Berührung und wurde dabei leicht verletzt. Das teilte die Feuerwehr Düsseldorf mit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz, führte eine erste medizinische Behandlung durch und transportierte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus. Zudem übernahmen die Einsatzkräfte eine erste Sicherung der Unfallstelle. Aufgrund der Kontamination sind noch Reinigungsarbeiten nötig, diese sollen von einer Fachfirma übernommen werden. Die Feuerwehr Düsseldorf hat sich zu allen Maßnahmen mit dem städtischen Umweltamt abgestimmt, heißt es. Der Einsatz der rund 50 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, war nach etwa 90 Minuten beendet.

(veke)