Düsseldorf-Himmelgeist : Polizei stellt 70 Jagdwaffen sicher

Düsseldorf 70 Jagdwaffen hat die Polizei bei einem Großeinsatz in Düsseldorf-Himmelgeist sichergestellt. Der 56-jährige Besitzer soll jahrelang alle behördlichen Auflagen ignoriert haben.

Wegen waffenrechtlicher Verstöße waren am Donnerstagmorgen Beamte der Düsseldorfer Polizei mit Unterstützung der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Wuppertal (BFE) in Himmelgeist im Einsatz. Bei dem Einsatz wurden in den Räumlichkeiten eines 56-Jährigen unter anderem 70 Langwaffen sichergestellt. Der Einsatz verlief ohne Zwischenfälle.