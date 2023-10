Straftaten in Düsseldorf Erneut wurden hilflose Senioren in Düsseldorf bestohlen

Im ersten Fall kam eine 91-jährige Frau um 11.50 Uhr zurück zu ihrer Wohnung an der Volksgartenstraße. Ein Unbekannter bot an, ihr mit dem Rollator in den Flur zu helfen. Unvermittelt drückte der Unbekannte die Frau gegen die Wand und entwendete ihre Geldbörse mit 200 Euro. Der Unbekannte flüchtete. Er kann nicht beschrieben werden.