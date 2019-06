Düsseldorf-Hellerhof : Geldautomat gesprengt - Täter mit Beute auf der Flucht

Düsseldorf Bewohner in Düsseldorf-Hellerhof wurden am frühen Dienstagmorgen von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Täter hatten einen Geldautomaten gesprengt, sind mit ihrer Beute auf der Flucht.

Die Tat ereignetet sich um 1.45 Uhr an der ehemaligen Sparkassenfiliale an der Carlo-Schmid-Straße. Eine Zeugin beobachtete daraufhin ein Fahrzeug und zwei unbekannte Personen, die kurz darauf mit dem Auto flüchteten.

Die alarmierten Einsatzkräfte fanden am Tatort einen zerstörten Geldautomaten an der Außenwand der ehemaligen Bankfiliale vor. Die Eingangstüren des Vorraumes waren ebenfalls erheblich beschädigt. In weiterem Umkreis lagen Teile des Automaten und eine größere Anzahl an Geldscheinen. Im Vorraum lagen ebenfalls Geldscheine, sowie Teile des Automaten und der Eingangstüren.