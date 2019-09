Oberleitungsschaden in Düsseldorf-Heerdt : U75 fährt nicht zwischen Belsenplatz und Handweiser

Die Rheinbahn-Haltestelle am Nikolaus-Knopp-Platz. (Archiv). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Stadtbahnlinie U75 in Düsseldorf kann derzeit nicht zwischen Belsenplatz in Oberkassel und Handweiser in Heerdt fahren. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie eine Sprecherin der Rheinbahn mitteilte, habe ein Lkw am Nikolaus-Knopp-Platz die Oberleitung heruntergerissen. Somit sei der Verkehr zwischen Oberkassel und Heerdt unterbrochen.

Wie lange die Störung dauern wird, konnte die Sprecherin nicht sagen. Auf der Strecke verkehrt derzeit ein Ersatzbus.

(csr)