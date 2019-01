Mit DNA-Treffer überführt: Serieneinbrecher in Düsseldorf-Heerdt festgenommen

Düsseldorf Der Polizei Düsseldorf ist eine Serieneinbrecher ins Netz gegangen. Ende vergangenen Jahres konnte er durch einen DNA-Test überführt werden, jetzt wurde er in Heerdt festgenommen.

Aktuell werden ihm aufgrund der Spurenauswertung drei Taten in der Landeshauptstadt und drei Einbrüche in Gelsenkirchen zur Last gelegt. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kiel vorliegt. Er befindet sich in Haft.