Düsseldorf-Heerdt : Rauschgiftdealer aufgeflogen - drei Kilogramm Marihuana sichergestellt

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei konnte auf einen Schlag mehrere mutmaßliche Rauschgifthändler festnehmen. Dabei wurden drei Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Am vergangenen Freitagnachmittag fiel den Beamten der Polizeiinspektion Mitte zunächst am Düsseldorfer Hauptbahnhof ein Pkw mit drei Personen auf. Die Halterabfrage ergab dann auch entsprechende Verdachtsmomente. Die Zivilfahnder des "ET" - Einsatztrupp Mitte - hefteten sich an die Fersen der Verdächtigen.