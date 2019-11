Tödlicher Unfall in Heerdt : Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Passant ist am Montagvormittag an der Pariser Straße im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt von einer Straßenbahn erfasst worden. Die Person starb an den schweren Verletzungen.

Die Düsseldorfer Polizei bestätigte unserer Redaktion den tödlichen Unfall, der gegen 10.40 Uhr an der Haltestelle Heerdter Krankenhaus geschah. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Ein psychologisches Betreuungsteam der Rheinbahn kümmert sich um den Fahrer.

Der Bahnverkehr zwischen Belsenplatz und Handweiser musste in beide Richtungen eingestellt werden. Laut Rheinbahn wendet die Straßenban am Belsenplatz.

Rund um die Unfallstelle an der Pariser Straße kam es am Vormittag zu Verkehrsbehinderungen.

(mba/top)